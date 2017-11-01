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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Мостовой: в "Севилье" уверены, что игра со "Спартаком" это для них матч жизни
Ветеран "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".
"Ни "Севилья", ни "Спартак" не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. "Севилья" захочет взять реванш. Получится ли – зависит от "Спартака", но будет очень трудно.
Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, "Севилья" победит 2:1", - цитирует Мостового "Чемпионат".
"Ни "Севилья", ни "Спартак" не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. "Севилья" захочет взять реванш. Получится ли – зависит от "Спартака", но будет очень трудно.
Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, "Севилья" победит 2:1", - цитирует Мостового "Чемпионат".
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