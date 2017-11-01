Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Мостовой: в "Севилье" уверены, что игра со "Спартаком" это для них матч жизни

Ветеран "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".

"Ни "Севилья", ни "Спартак" не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. "Севилья" захочет взять реванш. Получится ли – зависит от "Спартака", но будет очень трудно.

Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, "Севилья" победит 2:1", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 12:27
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак,конечно же,достаточно серьёзная команда(даже на европейском уровне,кто бы что ни говорил)игроки достаточно квалифицированы и мастеровиты. Есть конечно проблемы с психологией и не всегда правильным планом на игру,(сейчас,надеюсь,как раз,и закладывается фундамент всего этого) И поэтому сегодня,помимо футбола,мы снова должны уповать на милость футбольного Бога,расположение звёзд и прочих,всяких разных нюансов,ибо Севилья,на данный момент,объективно сильнее...
Регистрация: 14.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.