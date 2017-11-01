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Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет

Капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос по поводу слов вратаря "Зенита" Андрея Лунева после поражения петербуржцев от "Локомотива" (0:3) в матче премьер-лиги.

– Как ты относишься к высказыванию Лунева "Пусть говорит тренер" после поражения от "Локомотива"? Ведь когда-то так же сказал Дзюба в "Спартаке".

– Могу сказать о себе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если у нас в команде кто-то скажет, как Лунев, то ни к чему хорошему, это не приведет, – цитирует Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Спартак Лунев
Сегодня, 12:38
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№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
То, что он Карреру опустил ниже плинтуса, это норма! А то, что Лунев сказал, то к хорошему это не приведет!)))))
Типичная Тупая Пи.зда!!! Самого презираемого клуба спортагишка!
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: trent (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
лучше играть надо, а не пистаболить...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:22) #
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online

Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем.

" Все говорят что мы в месте , все говорят, но не многие знают в каком".


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:18) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Денис, твое высказывание о Каррере из одной "оперы" со сказанным Луневым. Вы лучше играйте, а философствовать и писать мемуары будете потом.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ты бы "денис ко"....Базар бы фильтровал...лучше молчать тихо, чем громко думать..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:58) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: guns111
Что это за пидор из сс, который пытается раскачать лодку?

Лунёв в другом контексте высказался, мол тренер на пресс-конференции всё сам скажет об итогах матча, а не против тренера он высказывался. Козлина корреспондент, его дело анализ матча здесь делать, а не горячие факты из пальца высасывать, или откуда там он ещё сосёт их...
Регистрация: 3.05.2015
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Каждый несет ответственность как за победы, так и за поражения. Потому что футбол командный вид спорта. Каждый вносит свой вклад в тот или иной результат.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Опять Дениска языком чешет)
А если руку тренеру не пожмет Адриано, то это нормально? Всегда надо отвечать за себя...и свою команду.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:41) #
  • +16
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Что это за пидор из сс, который пытается раскачать лодку?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
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