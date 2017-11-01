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Генрих Мхитарян: в детстве сильно болел за "Спартак"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал, что продолжает следить за чемпионатами России и Украины.

"Бабушка с маминой стороны – москвичка. В детстве проводил в Москве несколько месяцев в году. Тогда сильно болел за "Спартак". Сейчас слежу не только за чемпионатом России, но и за чемпионатами Армении и Украины.

Моуринью? Многие не любят Жозе. Но ты не можешь быть любим всеми. У него есть как плюсы, так и минусы, но он один из сильнейших тренеров в мире, что уже и доказал", – передает слова Мхитаряна "Матч ТВ".
Теги: Мхитарян Спартак
Сегодня, 12:45
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