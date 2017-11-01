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Массимо Каррера: топовый ли игрок Глушаков? Я не обсуждаю своих футболистов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал публично обсуждать капитана команды Дениса Глушакова. Напомним, ранее хавбек красно-белых сказал в СМИ, что итальянский специалист "точно пока не топ-тренер".

— Считаете ли вы Глушакова топ-игроком?

— Обычно я ни с кем не обсуждаю футболистов. Если я посчитаю нужным, то скажу ему об этом лично.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Каррера Спартак Глушаков
Сегодня, 12:53
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(2)
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: sparwik53
Учитесь глушаковЫ

30-летних лбов уже не обучишь новым трюкам))
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:26) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да о чём разговор? Естественно, и Глушаков не топ игрок, и Каррера не топ тренер. И что...? Одно другому не мешает.
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю, что воспитанный итальянец считает Глушакова колхозником с которым приходится работать ибо так судьба сложилась.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Учитесь глушаковЫ
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот пример для Глупакова как отвечать не провокации журналюг. Коротко и ясно, без вариантов.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:08) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Умный ответ, показал балаболу

это итальянец с интеллектом, а не алкоголик-самогонщик из Ростова.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
МОЛОДЕЦ!

Умный ответ, показал балаболу как в таких случаях отвечать на вопросы...
Когда у глушака в голове что-нибудь появится?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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