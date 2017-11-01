Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Ташуев: впервые слышу об интересе "Ахмата"

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал информацию в СМИ об интересе к нему со стороны "Ахмата".

"Впервые об этом слышу. Может, так говорят, потому что я сам родом из Грозного? Это мой родной город, моя родная команда", - цитирует Ташуева ТАСС.
Теги: Ташуев Ахмат
Сегодня, 12:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.