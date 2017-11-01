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Себастьян Дриусси рассказал, что его кумиром был экс-игрок "Спартака"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что его кумиром детства был нападающий Фернандо Кавенаги, который ранее играл за "Спартак". Оба аргентинца играли вместе за "Ривер Плейт".

"В детстве моим кумиром был Фернандо Кавенаги Я смотрел много матчей с его участием. Потом он был моим товарищем в "Ривер Плейт".

Я пытался повторить каждое его движение, хотел стать его зеркальным отражением. Еще кумиром был Фалькао, он отличный человек. О нем у меня остались прекрасные воспоминания", - передает слова Дриусси пресс-служба "Зенита".
Теги: Дриусси Кавенаги
Сегодня, 13:30
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