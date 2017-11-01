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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алан Дзагоев в матче с "Базелем" отдал больше всех острых передач
По данным InStat, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, вышедший во втором тайме матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1), отдал больше всех точных острых передач (3). Для этого ему понадобилось всего 4 попытки (75% точных).
Для сравнения футболисты "Базеля" суммарно осуществили 3 точных острых паса за весь матч. В среднем по сезону РФПЛ Дзагоев отдаёт 5,2 острых передачи в среднем за 90 минут с точностью 42%.
Опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче с "Базелем" нанёс больше всех ударов (4). В текущем сезоне РФПЛ Вернблум нанёс всего 8 ударов (0,6 в среднем за 90 минут) и ни разу не попал в створ.
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в матче с "Базелем" стал лидером по количеству передач в штрафную (9, из них 4 точных). В текущем сезоне РФПЛ Натхо также чаще других игроков ЦСКА отдаёт передачи в штрафную и является одним из лучших игроков чемпионата по этому показателю (10,8 в среднем за 90 минут, из них 4,9 точных).
Чемпионат
Для сравнения футболисты "Базеля" суммарно осуществили 3 точных острых паса за весь матч. В среднем по сезону РФПЛ Дзагоев отдаёт 5,2 острых передачи в среднем за 90 минут с точностью 42%.
Опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче с "Базелем" нанёс больше всех ударов (4). В текущем сезоне РФПЛ Вернблум нанёс всего 8 ударов (0,6 в среднем за 90 минут) и ни разу не попал в створ.
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в матче с "Базелем" стал лидером по количеству передач в штрафную (9, из них 4 точных). В текущем сезоне РФПЛ Натхо также чаще других игроков ЦСКА отдаёт передачи в штрафную и является одним из лучших игроков чемпионата по этому показателю (10,8 в среднем за 90 минут, из них 4,9 точных).
Чемпионат
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