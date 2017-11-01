Полиция задержала 52 болельщика "Шахтера" и "Фейеноорда" за драку в баре

Полиция Харькова задержала 52 человека, которые устроили драку в одном из баров города 31 октября.В результате драки болельщиков "Шахтера" и "Фейеноорда" в баре разбили окна и нанесли вред внутри помещению. Отмечается, что пострадавших среди болельщиков нет."Шахтер" и "Фейеноорд" встретятся 1 ноября в рамках 4-ого тура группового этапа Лиги чемпионов.