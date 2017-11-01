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Валерий Газзаев: во втором тайме ЦСКА был похож на команду хорошего европейского уровня

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре красно-синих в матче Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1).

"ЦСКА крайне неудачно выступал, но появление Дзагоева изменило ситуацию. У него есть мастерство, лидерские качества. Во втором тайме ЦСКА был похож на команду хорошего европейского уровня.

Хочу отметить молодежь ЦСКА. Сегодня тренерский штаб очень доверяет ей. И руководителям, и болельщикам необходимо набраться терпения. Сразу ничего не бывает. Молодежь очень талантлива.

Игры в Лиге чемпионов будут придавать им уверенности, они прибавят в мастерстве. Считаю, что сегодня в клубе выбран правильный вектор развития", – передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев ЦСКА
Сегодня, 14:39
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