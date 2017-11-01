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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Источник: сборная Испании получит 1,5 млн евро за игру с Россией
Сборная Испании получит € 1,5 млн за проведение товарищеского матча с Россией, сообщил "телеграм"-канал "Мутко против". Все расходы взяла на себя компания "Телеспорт", специализирующаяся на проведении различных спортивных мероприятий.
Отмечается, что по требованию испанской стороны средства должны были поступить ещё до проведения встречи. Доходы же от матча "Телеспорт" планирует получить от рекламы, трансляции поединка и реализации билетов на игру.
Товарищеский матч между сборными России и Испании пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября.
Отмечается, что по требованию испанской стороны средства должны были поступить ещё до проведения встречи. Доходы же от матча "Телеспорт" планирует получить от рекламы, трансляции поединка и реализации билетов на игру.
Товарищеский матч между сборными России и Испании пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября.
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