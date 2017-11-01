Источник: сборная Испании получит 1,5 млн евро за игру с Россией

Сборная Испании получит € 1,5 млн за проведение товарищеского матча с Россией, сообщил "телеграм"-канал "Мутко против". Все расходы взяла на себя компания "Телеспорт", специализирующаяся на проведении различных спортивных мероприятий.Отмечается, что по требованию испанской стороны средства должны были поступить ещё до проведения встречи. Доходы же от матча "Телеспорт" планирует получить от рекламы, трансляции поединка и реализации билетов на игру.Товарищеский матч между сборными России и Испании пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября.