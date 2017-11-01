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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
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Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (9)
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Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
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Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
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Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Ольга Бузова пошутила над Дмитрием Тарасовым из-за его непопадания в сборную
Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова пошутила над футболистом из-за его непопадания в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.
В Stories Инстаграма Бузова посвятила Тарасову строчки из песни "Ты не попал в хит парад моих мыслей".
В Stories Инстаграма Бузова посвятила Тарасову строчки из песни "Ты не попал в хит парад моих мыслей".
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