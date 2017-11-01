Ольга Бузова пошутила над Дмитрием Тарасовым из-за его непопадания в сборную

Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова пошутила над футболистом из-за его непопадания в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.В Stories Инстаграма Бузова посвятила Тарасову строчки из песни "Ты не попал в хит парад моих мыслей".