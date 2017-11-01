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Ольга Бузова пошутила над Дмитрием Тарасовым из-за его непопадания в сборную

Бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольга Бузова пошутила над футболистом из-за его непопадания в состав сборной России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.

В Stories Инстаграма Бузова посвятила Тарасову строчки из песни "Ты не попал в хит парад моих мыслей".
Теги: Тарасов Сборная России
Сегодня, 14:59
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№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
Страдает звезда relaxed

.и не только звезда, а ещё и "звезда"...после Тарасова видимо шлифовщики не те.
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Todd (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
1 Нафига это было выкладывать на спортивном сайте?
2 А с чего они взяли что это именно ему? состав когда назвали, и когда она написала это


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Страдает звезда relaxed


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Анжи»
Не здается Оля laughing
Регистрация: 19.03.2013
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
господи ну и дура


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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