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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Денис Глушаков: Каррера хотел убрать из рациона борщ, но потом понял, что это бесполезно
Хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о совместном решении вопросов с главным тренером команды Массимо Каррерой.
– Часто ли вы с Каррерой вступаете в дискуссию по тем или иным вопросам?
– Он всегда вызывает костяк команды, советуется с нами, спрашивает, кто в каком игровом состоянии. Особенно частым это было в начале его работы: мы вместе думали, как и что улучшить, но решение всегда было за ним.
Если у команды возникают вопросы, я подхожу и говорю ему, что, возможно, лучше сделать так и так, чтобы не было негатива. Он всегда прислушивается.
– А в бытовых вопросах бывает такое, что он спрашивает вашего совета?
– Перелеты, отели, ужины, диеты. Да, такое есть. Кстати, в первое время, когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно.
Я считаю, запрещать ничего не нужно, каждый профессионал сам контролирует вопрос питания. Если я хочу сладкое, то приду домой и съем. Но я должен помнить, что могу прийти на взвешивание, после которого получу штраф. Вот и все, – передает слова Глушакова "Советский спорт".
– Часто ли вы с Каррерой вступаете в дискуссию по тем или иным вопросам?
– Он всегда вызывает костяк команды, советуется с нами, спрашивает, кто в каком игровом состоянии. Особенно частым это было в начале его работы: мы вместе думали, как и что улучшить, но решение всегда было за ним.
Если у команды возникают вопросы, я подхожу и говорю ему, что, возможно, лучше сделать так и так, чтобы не было негатива. Он всегда прислушивается.
– А в бытовых вопросах бывает такое, что он спрашивает вашего совета?
– Перелеты, отели, ужины, диеты. Да, такое есть. Кстати, в первое время, когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно.
Я считаю, запрещать ничего не нужно, каждый профессионал сам контролирует вопрос питания. Если я хочу сладкое, то приду домой и съем. Но я должен помнить, что могу прийти на взвешивание, после которого получу штраф. Вот и все, – передает слова Глушакова "Советский спорт".
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