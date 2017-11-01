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Денис Глушаков: Каррера хотел убрать из рациона борщ, но потом понял, что это бесполезно

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о совместном решении вопросов с главным тренером команды Массимо Каррерой.

– Часто ли вы с Каррерой вступаете в дискуссию по тем или иным вопросам?

– Он всегда вызывает костяк команды, советуется с нами, спрашивает, кто в каком игровом состоянии. Особенно частым это было в начале его работы: мы вместе думали, как и что улучшить, но решение всегда было за ним.

Если у команды возникают вопросы, я подхожу и говорю ему, что, возможно, лучше сделать так и так, чтобы не было негатива. Он всегда прислушивается.

– А в бытовых вопросах бывает такое, что он спрашивает вашего совета?

– Перелеты, отели, ужины, диеты. Да, такое есть. Кстати, в первое время, когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно.

Я считаю, запрещать ничего не нужно, каждый профессионал сам контролирует вопрос питания. Если я хочу сладкое, то приду домой и съем. Но я должен помнить, что могу прийти на взвешивание, после которого получу штраф. Вот и все, – передает слова Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 15:13
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:19) #
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Хедлайнер Спартака по связям с общественностью. Каррера с ни советуется кого в основу ставить.
Глушак такой дебил, считает, что профессионализм построен на системе штрафов, ему бедному невдомек, что определенный вес прежде всего для него самого любимого.


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Регистрация: 29.08.2007
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