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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:14
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее
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16:59
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Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (1)
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Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (1)
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (1)
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12:38
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (19)
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09:20
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Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (10)
06:51
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии матча Лиги Европы с "Шерифом" (2 ноября) прокомментировал слова нападающего своего клуба Ари, который высказал мнение, что вратарь Гилерме выглядит сильнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
"Я ничего не могу рекомендовать тренеру сборной и не хочу никого ни с кем сравнивать, но Денисов и Гилерме одни из лучших игроков нашего чемпионата", - передает слова Сёмина "Чемпионат".
"Я ничего не могу рекомендовать тренеру сборной и не хочу никого ни с кем сравнивать, но Денисов и Гилерме одни из лучших игроков нашего чемпионата", - передает слова Сёмина "Чемпионат".
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