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Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии матча Лиги Европы с "Шерифом" (2 ноября) прокомментировал слова нападающего своего клуба Ари, который высказал мнение, что вратарь Гилерме выглядит сильнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Я ничего не могу рекомендовать тренеру сборной и не хочу никого ни с кем сравнивать, но Денисов и Гилерме одни из лучших игроков нашего чемпионата", - передает слова Сёмина "Чемпионат".
Теги: Семин Сборная России
Сегодня, 15:38
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№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:13) #
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online

Цитата: Opioman
а может после просера Аргентнцам и Испанцам нам под шумок сменить друга Габулова на тренера?

Не смеши. Кот мог бы тебе рассказать в чем отличие широкугольника от телескопа. Это было слишком просто, чем эта мафия сменится. Светолюб раскрой глаза- от нас ничего не зависит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гилерме даже не в тройке сильнеших голкиперов чемпионата
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (1)
online

а может после просера Аргентнцам и Испанцам нам под шумок сменить друга Габулова на тренера?


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:37) #
  • -3
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Лучшие игроки РФПЛ Мутко и Будогосский. Что касается Локомотива, то возможно Сухина
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: interested (Сегодня, 15:46) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Может и так, если бы об этом говорил незаинтересованный человек.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (6)

по Денисову соглашусь, один из лучших, а вот Гилерме просто один из...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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