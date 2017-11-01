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ЦСКА обновил клубный рекорд: четыре гостевые победы подряд в Лиге чемпионов

ЦСКА впервые в своей истории одержал четыре гостевые победы подряд в Лиге чемпионов.

В квалификации турнира ЦСКА обыграл греческий АЕК (2:0) и швейцарский "Янг Бойз" (1:0), а в групповом этапе одолел лиссабонскую "Бенфику" (2:1) и "Базель" (2:1).

Также ЦСКА впервые с 2011 года одержал две победы в групповом этапе Лиги чемпионов.

Газета.Ru
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:45
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(0)
№3 Написал: limore Гатчина (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
а вот кто на первом - не написали там

Конечно же Тихонов wink
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (1)

Ни матча без рекордов... )))))))))))))))))))))))
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
еще читал уже что Дзагоев вышел на второе место среди россиян, которые больше всех забили в ЛЧ
а вот кто на первом - не написали там


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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