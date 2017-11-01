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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:14
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12:38
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Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Юрий Семин: у игроков не должно быть ощущения собственной божественности
Ощущения собственной божественности у футболистов "Локомотива" после победы над "Зенитом" не должно быть, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
"Локомотив" в четверг примет молдавский "Шериф" в матче Лиги Европы.
"Ощущения собственного божества (после победы над "Зенитом") не должно быть. Лига Европы - это совершенно другой турнир. Здесь каждый матч как самый важный. Мы получили хороший урок в Тирасполе.
У "Шерифа" есть свои преимущества. Это в том, что нет у них напряженного матча, как у нас два дня назад, в чемпионате Молдавии более щадящий режим. У них больше дней на подготовку к Лиге Европы. Если подумаем, что все будет легко, ничего хорошего не будет для нас. Это будет тяжелый матч.
У нас сюрпризов в составе на матч с "Шерифом" не может быть, у нас одна обойма игроков. Мы будем играть самым наилучшим составом. Пока кто-то из игроков резерва не проявит себя, замен не будет", - передает слова Семина "Р-Спорт".
"Локомотив" в четверг примет молдавский "Шериф" в матче Лиги Европы.
"Ощущения собственного божества (после победы над "Зенитом") не должно быть. Лига Европы - это совершенно другой турнир. Здесь каждый матч как самый важный. Мы получили хороший урок в Тирасполе.
У "Шерифа" есть свои преимущества. Это в том, что нет у них напряженного матча, как у нас два дня назад, в чемпионате Молдавии более щадящий режим. У них больше дней на подготовку к Лиге Европы. Если подумаем, что все будет легко, ничего хорошего не будет для нас. Это будет тяжелый матч.
У нас сюрпризов в составе на матч с "Шерифом" не может быть, у нас одна обойма игроков. Мы будем играть самым наилучшим составом. Пока кто-то из игроков резерва не проявит себя, замен не будет", - передает слова Семина "Р-Спорт".
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