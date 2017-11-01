Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Семин: у игроков не должно быть ощущения собственной божественности

Ощущения собственной божественности у футболистов "Локомотива" после победы над "Зенитом" не должно быть, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" в четверг примет молдавский "Шериф" в матче Лиги Европы.

"Ощущения собственного божества (после победы над "Зенитом") не должно быть. Лига Европы - это совершенно другой турнир. Здесь каждый матч как самый важный. Мы получили хороший урок в Тирасполе.

У "Шерифа" есть свои преимущества. Это в том, что нет у них напряженного матча, как у нас два дня назад, в чемпионате Молдавии более щадящий режим. У них больше дней на подготовку к Лиге Европы. Если подумаем, что все будет легко, ничего хорошего не будет для нас. Это будет тяжелый матч.

У нас сюрпризов в составе на матч с "Шерифом" не может быть, у нас одна обойма игроков. Мы будем играть самым наилучшим составом. Пока кто-то из игроков резерва не проявит себя, замен не будет", - передает слова Семина "Р-Спорт".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 15:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.