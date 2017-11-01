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Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, с какой командой — Испанией (14 ноября) или Аргентиной (11 ноября) — ему будет интереснее сыграть в товарищеских матчах в составе сборной России.

"Против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому мой ответ — интереснее будет с Испанией. Месси – великолепный футболист. Да что там говорить, вся команда у Аргентины классная. Но у испанцев не хуже. Нас ждут непростые матчи, но приложим все силы, чтобы добиться максимально возможного результата. С точки зрения психологии он очень важен для сборной России", - приводит слова Фернандеса "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандес Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 17:14
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 17:48) #
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Марио, при всем уважении, играть против Аргентины за Бразилию и играть против Аргентины за Россию - две разные вещи! Поэтому, уверен, будет не менее интересно))))
Регистрация: 23.03.2017
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