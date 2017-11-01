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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:34
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
17:14
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
17:06
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (2)
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (2)
16:59
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (9)
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (9)
15:59
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
15:38
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
13:57
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
12:38
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (21)
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (21)
10:35
"Севилья" будет мстить? (17)
"Севилья" будет мстить? (17)
09:20
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (10)
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (10)
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, с какой командой — Испанией (14 ноября) или Аргентиной (11 ноября) — ему будет интереснее сыграть в товарищеских матчах в составе сборной России.
"Против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому мой ответ — интереснее будет с Испанией. Месси – великолепный футболист. Да что там говорить, вся команда у Аргентины классная. Но у испанцев не хуже. Нас ждут непростые матчи, но приложим все силы, чтобы добиться максимально возможного результата. С точки зрения психологии он очень важен для сборной России", - приводит слова Фернандеса "Чемпионат.сом".
"Против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому мой ответ — интереснее будет с Испанией. Месси – великолепный футболист. Да что там говорить, вся команда у Аргентины классная. Но у испанцев не хуже. Нас ждут непростые матчи, но приложим все силы, чтобы добиться максимально возможного результата. С точки зрения психологии он очень важен для сборной России", - приводит слова Фернандеса "Чемпионат.сом".
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