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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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17:34
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
17:14
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Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
17:06
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12:38
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10:35
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09:20
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (10)
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (10)
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в Юношеской лиге УЕФА
"Спартак" на выезде сыграл вничью с "Севильей" (3:3) в 4-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
После четырех туров "Спартак" занимает второе место в группе, набрав 5 очков. Первую строчку в группе занимает "Ливерпуль" (9).
Юношеская лига УЕФА
4-й тур
"Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия) - 3:3
Голы: Игнатов, 17 (0:1). Кальдерон, 41 (1:1). Вьедма, 45 (2:1). Тауали, 52 (3:1). Руденко, 54 (3:2). Мазуров, 90+2 (3:3).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов, 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров, 53), Володкин (Пацев, 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.
Предупреждения: Воропаев, 27. Руденко, 57. Игнатов, 76. Максименко, 90+1. Володкин, 90+1. Маркитесов, 90+5.
После четырех туров "Спартак" занимает второе место в группе, набрав 5 очков. Первую строчку в группе занимает "Ливерпуль" (9).
Юношеская лига УЕФА
4-й тур
"Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия) - 3:3
Голы: Игнатов, 17 (0:1). Кальдерон, 41 (1:1). Вьедма, 45 (2:1). Тауали, 52 (3:1). Руденко, 54 (3:2). Мазуров, 90+2 (3:3).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов, 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров, 53), Володкин (Пацев, 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.
Предупреждения: Воропаев, 27. Руденко, 57. Игнатов, 76. Максименко, 90+1. Володкин, 90+1. Маркитесов, 90+5.
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