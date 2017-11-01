"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" на выезде сыграл вничью с "Севильей" (3:3) в 4-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА.После четырех туров "Спартак" занимает второе место в группе, набрав 5 очков. Первую строчку в группе занимает "Ливерпуль" (9).Юношеская лига УЕФА4-й турИгнатов, 17 (0:1). Кальдерон, 41 (1:1). Вьедма, 45 (2:1). Тауали, 52 (3:1). Руденко, 54 (3:2). Мазуров, 90+2 (3:3)."Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов, 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров, 53), Володкин (Пацев, 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.Предупреждения: Воропаев, 27. Руденко, 57. Игнатов, 76. Максименко, 90+1. Володкин, 90+1. Маркитесов, 90+5.