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"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" на выезде сыграл вничью с "Севильей" (3:3) в 4-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

После четырех туров "Спартак" занимает второе место в группе, набрав 5 очков. Первую строчку в группе занимает "Ливерпуль" (9).

Юношеская лига УЕФА

4-й тур

"Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия) - 3:3

Голы: Игнатов, 17 (0:1). Кальдерон, 41 (1:1). Вьедма, 45 (2:1). Тауали, 52 (3:1). Руденко, 54 (3:2). Мазуров, 90+2 (3:3).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов, 82), Миронов, Актисов, Орехов (Мазуров, 53), Володкин (Пацев, 90+6), Бакаев, Игнатов, Руденко, Прошляков.

Предупреждения: Воропаев, 27. Руденко, 57. Игнатов, 76. Максименко, 90+1. Володкин, 90+1. Маркитесов, 90+5.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 18:10
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12
(3)
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Rasmuz
Молодчики, показали пример взрослым.



Да насрать на вас. Мясо вы унылы, и КПД ваш ниже. Так что заглотнёте и улыбайтесь Кот заржал- 0- 3 хоть из стрингов выпрыгнете, всё равно бестрофейники!

..стринги?..так ты ещё и с плесенью в одной команде?
Регистрация: 6.09.2013
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:37) #
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Цитата: yuri
Как сам?

Спасибо, твоими молитвами. Коньяк (с).

Цитата: yuri
Кот видит что всё меняется к лучшему

Кот видит радугу, но она абстрактна размазанная по стене. Так ведь?
После 12-й охоты чертики ползут по стенкам?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:32) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Rasmuz
Молодчики, показали пример взрослым.



Да насрать на вас. Мясо вы унылы, и КПД ваш ниже. Так что заглотнёте и улыбайтесь Кот заржал- 0- 3 хоть из стрингов выпрыгнете, всё равно бестрофейники!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:25) #
  • +1
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online

Молодчики, показали пример взрослым.
Регистрация: 29.08.2017
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:23) #
  • -5
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Цитата: maradona72
Опять одинок?

это главный вопрос. Как сам? Кот видит что всё меняется к лучшему. Юношей кот гонять готов , хоть с утра до ночи. Но вряд-ли они задумаются об этой пользе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: maradona72
Юрец, это всего лишь юноши.
Привет, конченный алкаш!

Отлично , что ты ответил коту. Кот видел эту жизнь без прикрас, и к счастью без юношей. Их снесет ветром как осиновый лист, как всегда.

это у тебя от кастрации?..тяжело?...зоофил?
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, вырвали ничью ! испашки просто мерзко себя вели, валялись, провоцировали


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:18) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: yuri
Их снесет ветром как осиновый лист, как всегда.

Уже 5 или 6 охоты?

Цитата: yuri
Отлично , что ты ответил коту.

Опять одинок?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По официальным данным нашу молодежку в Севилье сегодня поддерживали 752 человек!


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:16) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: maradona72
Юрец, это всего лишь юноши.
Привет, конченный алкаш!

Отлично , что ты ответил коту. Кот видел эту жизнь без прикрас, и к счастью без юношей. Их снесет ветром как осиновый лист, как всегда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:13) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: yuri
Все улыбаются и счастливы.

Юрец, это всего лишь юноши.
Привет, конченный алкаш!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:11) #
  • -12
  •  (14)

Все улыбаются и счастливы.Улыбку не забудьте привязать к коту. Тем временем этот кот зарядил мощный залп по гавну.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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