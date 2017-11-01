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Игроки молодежки "Спартака" подкололи "Севилью", обвинив соперника в симуляции (видео)

Игроки "Спартака" в концовке матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) подкололи соперника.

Красно-белые, сравняв счет на 90-й минуте игры усилиями Ильи Мазурова, начали падать на газон. Таким образом, спартаковцы пародировали действия севильцев, которые, по их мнению, по ходу встречи симулировали и тянули время.

Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 18:18
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№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Бавария»
От такого видео можно самому упасть - голова закружится - камера туда-сюда! frowning


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы парни! smile
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Падений не вижу, спортсмены уже повсеместно встают, вижу, что там практически лето... Красота!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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