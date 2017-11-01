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В Севилье удивились количеству болельщиков "Спартака" в матче Юношеской лиги УЕФА (фото)

"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Севилье на стадионе "Сьюдад Депортива Рамон Сиснерос Паласиос" и завершилась со счетом 3:3.

Журналист Дмитрий Зеленов в своем твиттере сообщил, что испанцы были шокированы количеству болельщиков красно-белых на матче молодежных команд.

Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 18:22
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Народ у нас такой. Любить, так любить, ипать, так ипать. Без полумер.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а чего хотеть? кто-то купил абик на ЛЧ..так чего не сходить на молодняк, если уж на основу не пустят
и в испании побывал, и матч посмотрел


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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