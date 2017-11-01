В Севилье удивились количеству болельщиков "Спартака" в матче Юношеской лиги УЕФА (фото)

Испанцы в шоке от количества кб- и ведь это ещё не все пришли на молодежку pic.twitter.com/T3tEHjrJ9N — Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) November 1, 2017

"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Севилье на стадионе "Сьюдад Депортива Рамон Сиснерос Паласиос" и завершилась со счетом 3:3.Журналист Дмитрий Зеленов в своем твиттере сообщил, что испанцы были шокированы количеству болельщиков красно-белых на матче молодежных команд.