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Полузащитник "Жироны" рассказал, что Роналду отказался меняться с ним футболками

Полузащитник "Жироны" Алекс Гранель рассказал, что форвард "Реала" Криштиану Роналду не стал меняться с ним футболками после матча.

"Он сказал, что не хотел обмениваться, потому что ему не понравилось, как мы провели последние минуты матча. Однако Роналду сказал мне, что я был хорош в игре, но футболками он не поменяется", - цитирует Гранеля Sport.es.

Напомним, каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1
Теги: Жирона Реал Роналду
Сегодня, 19:17
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а на чемпе говорят поменялся после разговора


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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