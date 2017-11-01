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"Краснодар" разгромил венгерский "Гонвед" в матче Юношеской лиги УЕФА

"Краснодар" разгромил венгерский клуб "Гонвед" в первом матче второго раунда "Пути чемпионов стран" Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. 1-й тур

"Краснодар" (Краснодар, Россия) — "Гонвед" (Будапешт, Венгрия) — 8:0

Голы: 1:0 — Игнатьев, 5; 2:0 — Игнатьев, 22; 3:0 — Бородин, 31; 4:0 — Сергеев, 53; 5:0 — Сергеев, 56; 6:0 — Игнатьев, 58; 7:0 — Игнатьев, 84; 8:0 — Куражов, 86
Теги: Краснодар
Сегодня, 20:00
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