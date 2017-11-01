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"Локомотив" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 80 тысяч рублей по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0), сообщает ТАСС.

Железнодорожники наказаны на 60 тысяч рублей за ненормативные скандирования фанатов, на 10 тысяч рублей - за использование пиротехники.

Питерцы, в свою очередь, получили штраф 50 тысяч рублей (40 тысяч рублей за ненормативные кричалки, 10 тысяч рублей - за использование пиротехники).
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 21:20
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№2 Написал: kobr (Сегодня, 22:13) #
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online

60+10=80 (?!?) или 70?. А за что еще 10? Перефразирую классика «Видать виноваты они в том, что хочется мне кушать» smile .
Регистрация: 24.10.2006
№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:46) #
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Я вот ох....ю от этих штрафов 80 -100 т.р для чего ,для кого, почему такие штрафы,клубы тратят миллионы на з.п игроков и не деревянных,мне кажется ответ прост на з.п тех же людей что их и выписывают,то есть сами себе зарплату определяют из ничего,просто молодцы,работа мечты.10 тысяч за использование пиротехники,когда на стадионе 55 тысяч человек,просто пзд.
Регистрация: 3.02.2015
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