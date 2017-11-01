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Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
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Андрей Ещенко и Мельгарехо - в основе "Спартака" на игру с "Севильей"

"Спартак" назвал стартовый состав на игру четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, Луис Адриано.

Запас: Ребров, Петкович, Кутепов, Самсонов, Зе Луиш, Попов, Роша.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 21:48
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8
(1)
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 22:08) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
В таких матчах на выезде у меня всегда тревожно не только участок Комбарова на поле,но и все его пребывание на поле,что в клубе,что в сборной.Дай бог,чтоб этот матч лучшим был для него и для Спартака",для удачного результата команды.Сегодня победа и Спартак" в стыках..
Регистрация: 17.03.2008
№7 Написал: spiri (Сегодня, 22:08) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну,хлопцы,удачи вам в тяжелом бою!!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:00) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
удачи поросятам.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 22:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вместо Мельгорехи лучше Попова бы на поле. С Нальчиком парагваец был никаким при первом угловом ударе


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: spartak-higway
Оптимальный состав 4-5-1

4-2-3-1
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Петковича в запас? Проеб.те же!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Радует, что Зе Луиш в запасе!
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 21:50) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оптимальный состав 4-5-1


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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