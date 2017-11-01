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Стал известен стартовый состав "Севильи" на матч со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Севильи" на матч Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Нзонзи, Писарро, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 21:52
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