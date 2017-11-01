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"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако"

"Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Монако" (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

4 тур

"Бешикташ" - "Монако" 1:1

Гол: Тосун, 53 (пен.) - Лопеш, 45+1

"Бешикташ": Фабрисио, Генюл, Коррея, Пепе, Тошич (Медель, 69), Арслан (Митрович, 75), Куарежма, Хатчинсон (Талиска, 83), Озьякуп, Тосун, Бабель

"Монако": Субашич, Раджи, Жорже, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Моутинью, Тилеманс (Карильо, 74), Лемар (Йоветич, 26), Лопеш (Диахаби, 85), Кейта

Предупреждения: Арслан, 25, Лопеш, 27, Жорже, 54, Тошич, 65, Куарежма, 88, Медель, 90+2
Теги: Бешикташ Монако
Сегодня, 21:59
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 22:00) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Кейта разочаровал. Такой шанс упустил на последних минутах.
Регистрация: 8.08.2016
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