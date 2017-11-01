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"Севилья" показала фрагменты официального ужина с представителями "Спартака"

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак" на официальном канале испанского клуба в YouTube появилось видео с фрагментами ужина представителей команд.

От "Спартака" на этом официальном мероприятии присутствовали генеральный директор клуба Сергей Родионов, коммерческий директор Александр Атаманенко и заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов.

Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 22:04
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