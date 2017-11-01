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"Спартак": уже на стадионе! Горячий прием (видео)

"Спартак" сообщил о прибытии команды на стадион "Рамон Санчес Писхуан" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

"Красно-белые уже на стадионе! Горячий прием", - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.

Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Там таки есть, кому кричать: МОСКОВСКИЙ СПАРТАК)))


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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