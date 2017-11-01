"Спартак": уже на стадионе! Горячий прием (видео)

"Спартак" сообщил о прибытии команды на стадион "Рамон Санчес Писхуан" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".Встреча начнется в 22.45 по московскому времени."Красно-белые уже на стадионе! Горячий прием", - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.