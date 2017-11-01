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"Наполи" - "Манчестер Сити": стартовые составы

Стали известны составы "Наполи" и "Манчестер Сити" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Наполи": Рейна - Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам - Аллан, Жоржинью, Хамшик - Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные - Сепе, Маджо, Зелиньски, Кирикеш, Рог, Унас, Диавара.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Данилу, Стоунс, Отаменди, Делф - Фернандинью, Де Брейне - Стерлинг, Гюндоган, Сане - Агуэро.

Запасные - Браво, Уокер, Мангала, Б. Сильва, Д. Сильва, Жезус, Туре.
Теги: Наполи Манчестер Сити
Сегодня, 22:18
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