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Иско и Роналду – в атаке "Реала" на матч с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Реала" Иско и нападающий Криштиану Роналду с первых минут начнут матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

"Реал": Касилья – Ашраф, Рамос, Начо, Марселу – Кроос, Каземиру, Модрич – Иско, Бензема, Роналду;

Запасные: Моха, Вальехо, Тео Эрнандез, Васкес, Асенсио , Майораль, Сьос.

"Тоттенхэм": Ллорис - Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Фертонген - Дэвис, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли - Кейн;

Запасные: Ворм, Роуз, Сон, Сиссоко, Льоренте, Дембеле, Орье.
Теги: Реал Тоттенхэм
Сегодня, 22:22
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