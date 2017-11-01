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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: "Спартак" должен показать свой футбол
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" ответил на вопросы корреспондента в преддверии матча с "Севильей" в Лиге чемпионов.
– Состав у нас обычный. Я не поставил десять нападающих, потому что мы знаем о том, что "Спартаку" предстоит сложный матч. Будет тяжелая игра, будет борьба. Мы должны провести идеальную игру. "Спартак" должен показать свой футбол, а в конце матча поле скажет, кто из нас был лучше.
– Вы уже наверняка поговорили с командой. Это была речь, как в фильме "Каждое воскресенье"?
– Да. Это была такая же речь, как и перед каждым матчем.
– Состав у нас обычный. Я не поставил десять нападающих, потому что мы знаем о том, что "Спартаку" предстоит сложный матч. Будет тяжелая игра, будет борьба. Мы должны провести идеальную игру. "Спартак" должен показать свой футбол, а в конце матча поле скажет, кто из нас был лучше.
– Вы уже наверняка поговорили с командой. Это была речь, как в фильме "Каждое воскресенье"?
– Да. Это была такая же речь, как и перед каждым матчем.
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