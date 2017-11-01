Массимо Каррера: "Спартак" должен показать свой футбол

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" ответил на вопросы корреспондента в преддверии матча с "Севильей" в Лиге чемпионов.– Состав у нас обычный. Я не поставил десять нападающих, потому что мы знаем о том, что "Спартаку" предстоит сложный матч. Будет тяжелая игра, будет борьба. Мы должны провести идеальную игру. "Спартак" должен показать свой футбол, а в конце матча поле скажет, кто из нас был лучше.– Да. Это была такая же речь, как и перед каждым матчем.