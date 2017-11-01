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Marca: спортивный директор "Барселоны" следил за игрой Головина в матче с "Базелем"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес наблюдал за игрой полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем", сообщает Marca.

Матч состоялся накануне в Швейцарии. Головин провёл на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 22 матча, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Теги: Головин ЦСКА Барселона
Сегодня, 23:09
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