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Хосеп Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может подписать с клубом новое соглашение, сообщает Goal.com.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2019 года. "Манчестер Сити" намерен предложить тренеру новый контракт.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 23:18
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