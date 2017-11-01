Ушел из жизни бывший полузащитник "Аякса" и сборной Ганы

Умер бывший полузащитник "Аякса" и сборной Ганы Абубакари Якубу, сообщает ВВС.В амстердамский клуб хавбек перебрался в 1999 году и выступал за него до 2004 года. Сегодня в 35-летнем возрасте он ушел из жизни в одной из больниц города Тема в Гане. Причины смерти футболиста неизвестны.