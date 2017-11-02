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"Севилья" со счетом 2:1 обыграла "Спартак"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" одержала победу над "Спартаком".

Лига чемпионов

4 тур

"Севилья" - "Спартак" 2:1

Голы: Лангле, 31, Банега, 60, Зе Луиш, 78

"Спартак": Селихов, Ещенко, (Петкович, 89), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, (Попов, 57), Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.

"Севилья": Рико, Меркадо, (Коршья, 84), Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, (Навас, 75), Нзонзи, Писарро, Банега, (Крон-Дели, 78), Нолито, Бен-Йеддер.

Предупреждения: Глушаков, 33, Таски, 62, Джикия, 87, Бен-Йеддер, 90+1

"Ливерпуль" - "Марибор" 3:0

Голы: Салах, 49, Джан, 64

"Ливерпуль": Кариус, Морено, Матип, Клаван, Александер-Арнольд, Джан, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 17), Окслейд-Чемберлен, Салах (Старридж, 74), Фирмино

"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Райчевич, Биллонг, Пихлер, Кабаа, Хотич, Мешанович (Таварес, 59), Бохар (Байде, 69)

Предупреждения: Бохар, 22, Райчевич, 52
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 00:38
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125
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№125 Написал: kurbath тула (Сегодня, 02:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Текст говно твой, зачем его понимать, если там если одни

тогда так
без если
ЦСКА говно-так как Арсенал дернул его не напрягаясь
Арсенал-это космос-как сказал бы ваш кумир
Регистрация: 20.11.2015
№124 Написал: перевод (Сегодня, 02:33) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: oksva
Проиграли , да , но мне - не стыдно . Если вспомнить многих " прогнозистов - друзей " , то они , уверен , разочарованы . Из группы мы вряд ли мы выйдем , но" лица не уронили " , независимо от исхода матча с Ливерпулем на выезде . Команде и Тренеру - спасибо . Мы ещё только учимся .


ясли в такое время спит..Что за лицо не уронили.Лучше урони это лицо smile и выигрывай и зарабатывай куча денег..Что ты имеешь виду "лица не уронили".Клубу 100 лишним лет и как ты говоришь "Мы только учимся",ну ты учись а,Спартак" с этим составом и с этой Свильией" в группе должен выйти с группы..и не на секунду не сомневаюсь в стыках будет играть,опередив "Базелья,на одно очко..а,ты утром не забудь правильно вымыть лицо холодной водой,чтоб не уронить.
Регистрация: 21.10.2016
№123 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 02:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Геннадий Летицкий
sanyapytilin,
Похоже с прочтением и пониманием печатного текста у тебя проблемы. Я написал, что если бы Спартак с первых минут играл на победу, а не хватался за ничью, то мог бы победить.

Понятно всё))) если бы да кабы...мы закончили, вроде...
Если бы ЦСКА с первых минут играл с Базелем, как во втором тайме, то вынесли бы 4-0...
Если бы ЦСКА играл дома, как на выезде второй тайм, то вынесли бы 6-0....
Текст говно твой, зачем его понимать, если там если одни


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№122 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 02:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ну а в матче МЮ-ЦСКА, как то не припомню когда там ЦСКА начинал играть. Если только после матча в под трибунном помещении.

А никто не помнит, кроме этого аналитега от бога smile
Регистрация: 2.02.2012
№121 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 02:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
Похоже с прочтением и пониманием печатного текста у тебя проблемы. Я написал, что если бы Спартак с первых минут играл на победу, а не хватался за ничью, то мог бы победить.
Регистрация: 24.05.2017
№120 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 02:05) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: sanyapytilin
ожет ты днище мне еще расскажешь, где мне сидеть?
Или тут помечены ветки? Смешной...я может на ветке Севильи сижу...нельзя...смешные некоторые поросята...пробки умнее, чем вы.
Не зря говорят, свинья везде грязь найдёт.

я же ясно сказал , как говорит Кутарба - ЯСЛИ ...и так же ясно сказал засохни ... на ветке Севильи он сидел ...На ветке дуба ты сидел , дятел ...!!!

)))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№119 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 02:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
ожет ты днище мне еще расскажешь, где мне сидеть?
Или тут помечены ветки? Смешной...я может на ветке Севильи сижу...нельзя...смешные некоторые поросята...пробки умнее, чем вы.
Не зря говорят, свинья везде грязь найдёт.

я же ясно сказал , как говорит Кутарба - ЯСЛИ ...и так же ясно сказал засохни ... на ветке Севильи он сидел ...На ветке дуба ты сидел , дятел ...!!!
Регистрация: 18.06.2015
№118 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 02:02) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Геннадий Летицкий
sanyapytilin,
Я сомневаюсь ,что ты смотрел матч , иначе не писал бы глупость.Ну а в матче МЮ-ЦСКА, как то не припомню когда там ЦСКА начинал играть. Если только после матча в под трибунном помещении.
.

Потуги в последние 12 минут ты считаешь реальным шансом выиграть...ну, молодец тогда....


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№117 Написал: oksva Спб (Сегодня, 02:01) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Проиграли , да , но мне - не стыдно . Если вспомнить многих " прогнозистов - друзей " , то они , уверен , разочарованы . Из группы мы вряд ли мы выйдем , но" лица не уронили " , независимо от исхода матча с Ливерпулем на выезде . Команде и Тренеру - спасибо . Мы ещё только учимся .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№116 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 02:00) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Не как не сильнее "Севилья" ,ну не как."Севилья Эмери и "Севилья сегодня небо и земля.И если дальше пойдет этот Испанский клуб а,не Спартак"нет в футболе справедливости.А,ели убрать эмоции и этот ясли разговор,то пропускать мяч со стандарта ,с углового в лиге чемпионов,если громко говорит это просто преступление от футболистов клубу.Прыгают два футболиста чемпионы страны в пустую и притом закрытыми глазами,не буду фамилии называть,надоело уже..а,если все таки называть отдельно футболистов,то в игре где не надо проигрывать на лево лучше ставить Джикию,он в "Амкаре" на этой позиции в основном играл и даже без Амкара" видно,что он надежен на любой позиции и в центре и на краю.а,в центре вместе Таски же есть Кутепов или Бокетти,ну сейчас он вроде травмирован.За вес матч ( и не только в этом )на одно полезное действие у Комбарова минимум 5 мягко говоря не полезное" действие..Когда Комбаров на поле любой сильный соперник даже не изучив игру "Спартака уже во время матча начинает понимать,что лучше справа атаковать,здесь в основном проходной двор..Зе Луиш конечно придает мощь не только атакам Спартака а,вообще команде.Андриано конечно мастер,опыт ,прошел Рым-Крым все при нем,но иногда у него футбол перемешан с балетом.. и вообще лидеры Спартака" сегодня не то что мандражили,ну тусклые были,а,все свое мастерство и характер футболист же должен в таких матчах показать.да, верно п1здеть легче всего болельщикам,футболисты больше всех хотят выиграть чем те же болельщики,зрители,просто большое разочарование ,обида поражение в в важном матче от соперника,который слабее тебя..
Регистрация: 17.03.2008
№115 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:55) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
Я сомневаюсь ,что ты смотрел матч , иначе не писал бы глупость.Ну а в матче МЮ-ЦСКА, как то не припомню когда там ЦСКА начинал играть. Если только после матча в под трибунном помещении.
.
Регистрация: 24.05.2017
№114 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:45) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: sanyapytilin
Цитата: anonymous
жаль Спартак, ничейка как минимум должна быть

Да ладно?))))))))

Вот ты сучёнок ! Как за ЦСКА все должны в еврокубках болеть , так это за Россию . А как за Спартак , так ладно ...Гнида !!!

Причем тут болеть и счет на табло?
Дурачиня)))
Мне вообще насрать, кто там за ЦСКА переживает и болеет, хоть за фк Львов болейте...я за себя только могу ответить...
А ты, дурак, несешь бред...

Какого хрена ты на спартаковской ветке тогда трёшься , утырок ???А ?! если тебе насрать , сиди на конских ветках и не вякай тогда ! Яйца отрастил , а мужиком так и не стал . Так - так детский лепет ...а корчишь из себя хрен знаешь , что .Засохни ,засранец !!! И отвечалка твоя не выросла ещё !


Может ты днище мне еще расскажешь, где мне сидеть?
Или тут помечены ветки? Смешной...я может на ветке Севильи сижу...нельзя...смешные некоторые поросята...пробки умнее, чем вы.
Не зря говорят, свинья везде грязь найдёт.

Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
и ответить нечего...

Тебе как раз и нечего ответить, ты соскакиваешь очень быстро и тупо

А был вопрос? Была фАртунааааааааа...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№113 Написал: Denx (Сегодня, 01:41) #
  • -5
  •  (5)

такое днище по полю бегало одно другого хуже,особенно спартак одно название осталось..Нужно переименовывать хватит позорить великий клуб..Даю название для этих слесарей и грузчиков .........БАРДАК,,,,,,
Регистрация: 2.11.2017
№112 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:40) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: dreamcatcher
вся команда испугалась что не сможет выполнить установку на игру и дрожала, как будто не она этой Севилье закинула пятерку недавно.
Заиграли в свое только в последние десять минут.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№111 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
за зеню
только пидерасты
и все еврейские олигархи грабящие страну

Всегда знал что Федун втайне за нас.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№110 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
и ответить нечего...

Тебе как раз и нечего ответить, ты соскакиваешь очень быстро и тупо
Регистрация: 2.02.2012
№109 Написал: Шмайхель (Сегодня, 01:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Не пойму, как Севилья три раза подряд брала кубок ЛЕ. На сегодня обычная серенькая команда. Не знаю как они собираются побеждать Ливерпуль.
Тренер там был другой...,ну или по классификации одного деревянного игрока невского клуба - тренеришка )


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№108 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 01:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Проиграли потому что приехали за ничьей.
Селихов с первых минут время тянул. А игроки видимо не совсем понимали, как это приехать и сыграть на ничью. Отсюда проблемы с концентрацией и вообще наверно с психикой. Играли будто с похмела.
Видели какой пас дал Фернандо после розыгрыша?)) А остальные? Только и делали что мимо пыряли.
Вывод такой, что практически вся команда испугалась что не сможет выполнить установку на игру и дрожала, как будто не она этой Севилье закинула пятерку недавно.
Заиграли в свое только в последние десять минут.
Испанцы к тому же сменили тактику и не нагнетали, просто тупо ждали своего шанса и дождались.

разумно и по делу всё разложил. нечего и добавить ...
Регистрация: 18.06.2015
№107 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:32) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
фАртуне)))) это фамилия? А как зовут?

Все Олкаш, иди ложись, вижу накидался уже переживая за Спартак smile

Ты когда в штаны валишь всегда говоришь это...я уже привык...я хоть знаю, что ты навалил)))) и ответить нечего...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№106 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
trent,
#заспортагболеюттольконищиепенсионеры

угу
а за зеню
только пидерасты
и все еврейские олигархи грабящие страну
Регистрация: 20.11.2015
№105 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:30) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Геннадий Летицкий
Севилья после 1-5 сильно боялась Спартака, но и Спартак боялся Севилью. Очень похоже, что Спартак ехал за ничьей и только после 2-0 когда терять стало нечего начал играть , а не просто отбиваться. Жаль мог бы выиграть.

Зенит испугался лидерства Локо, но и Локо боялось Зенит...
Жаль, Зенит мог бы и выиграть...


Так любой матч можно описать...
МЮ после выездной победы ЦСКА над Бенфикой боялся ЦСКА, но и ЦСКА боялся МЮ, очень похоже, что ЦСКА играл на ничью и только после 4-0 начал играть...
Жаль, мог бы и выиграть...


)))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№104 Написал: Шмайхель (Сегодня, 01:26) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот ещё мысли какие.. ,не так прост оказался гт Севильи ,мы то .,буду говорить за себя , я ожидал с начала первого тайма этой встречи, повторения начала второго тайма первого матча..,т.е. мощного атакующего натиска испанцев..,но его по сути не было вообще , а мяч мы им отдали по инерции ,видимо всё же перенервничали игроки.., опыта таких встреч маловато.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№103 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:26) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
спам где-то НЕ добрал - в защите пока как есть, а в атаке НЕ все получилось...
НО, заметьте: мы смотрим и типа "возмущаемся" по гостевому матчу с той самой Севильей, млять wink
УДАЧИ Всем Нашим в ЕК!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№102 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
фАртуне)))) это фамилия? А как зовут?

Все Олкаш, иди ложись, вижу накидался уже переживая за Спартак smile
Регистрация: 2.02.2012
№101 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 01:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: sanyapytilin
Цитата: anonymous
жаль Спартак, ничейка как минимум должна быть

Да ладно?))))))))

Вот ты сучёнок ! Как за ЦСКА все должны в еврокубках болеть , так это за Россию . А как за Спартак , так ладно ...Гнида !!!

Причем тут болеть и счет на табло?
Дурачиня)))
Мне вообще насрать, кто там за ЦСКА переживает и болеет, хоть за фк Львов болейте...я за себя только могу ответить...
А ты, дурак, несешь бред...

Какого хрена ты на спартаковской ветке тогда трёшься , утырок ???А ?! если тебе насрать , сиди на конских ветках и не вякай тогда ! Яйца отрастил , а мужиком так и не стал . Так - так детский лепет ...а корчишь из себя хрен знаешь , что .Засохни ,засранец !!! И отвечалка твоя не выросла ещё !
Регистрация: 18.06.2015
№100 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:23) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: trent
Цитата: zenit4ik
#спотагкаквсегдасосёт

болеешь??

В инсте залогинился, никак отойти не может)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№99 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 01:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Севилья после 1-5 сильно боялась Спартака, но и Спартак боялся Севилью. Очень похоже, что Спартак ехал за ничьей и только после 2-0 когда терять стало нечего начал играть , а не просто отбиваться. Жаль мог бы выиграть.
Регистрация: 24.05.2017
№98 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
2-ой там Спартак сыграл чуть лучше говноигры, что была весь матч, только мин. 15) И то потому, что Севилья решила удержать синицу в руке)

Подождем выезда Зинки в Сосьедад, и обсудим ее говноигру после
Регистрация: 2.02.2012
№97 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:22) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Если последние 12 минут - это второй тайм, то да, неплохо)))
Да и про везение говорить не надо, дома с Ливером и с Севильей не без везения...с Севильей всё залетело и в ответ ничего не залетело...почему об этом молчим?

А кто молчит? Я после Ливера и Севильи сразу сказал спасибо фартуне, без нее никуда нашим командам в ЛЧ. Вам же тоже дико приперло как с Бенфикой,так и вчера.

фАртуне)))) это фамилия? А как зовут?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№96 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
пардон. уже не играете после сегодняшнего матча) ЛЕ впереди))) да и в след. году никакой ЛЧ у вас не будет!)

вы от Динамо из КР вылетаете а ты тут мне про ЛЧ рассуждаешь,мы играем в ЛЧ еще 2 матча вот что главное,а куда выйдем покажет время,а вот у вас снова 3 место будет в чемпионате и слезы Плаксини с Генкой и вас снова будет ждать говночашка так как квалификацию вы не пройдете smile
Регистрация: 3.08.2016
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