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"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Реал", "Боруссия" сыграла вничью с АПОЭЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1 в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

4 тур

"Тоттенхэм" - "Реал Мадрид" 3:1

Голы: Алли, 27, 56, Эриксен, 65, Роналду, 80

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Эриксен, Дайер, Алли, Уинкс (Дембеле, 66), Кейн (Льоренте, 79)

"Реал Мадрид": Касилья, Хакими, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Франсуа, 81), Иско (Асенсио, 74), Кроос, Роналду, Бензема (Майораль, 74)

Предупреждения: Дембеле, 89, Рамос, 90+1

"Боруссия" Д - "АПОЭЛ" 1:1

Голы: Геррейро, 29, Поте, 51

"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра, Геррейро (Шмельцер, 72), Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кагава, Гётце, Пулишич, Обамейянг, Филипп (Ярмоленко, 65)

"АПОЭЛ": Перес, Вурос, Карлау, Меркис, Руэда, Мораиш, Захид, Алонефтис, Винисиус, Александру (Шаллаи, 46), Поте (Камарго, 74)

Предупреждения: Карлау, 72
Теги: Тоттенхэм Реал Боруссия Д АПОЭЛ
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