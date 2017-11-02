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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Реал", "Боруссия" сыграла вничью с АПОЭЛ
"Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1 в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
4 тур
"Тоттенхэм" - "Реал Мадрид" 3:1
Голы: Алли, 27, 56, Эриксен, 65, Роналду, 80
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Эриксен, Дайер, Алли, Уинкс (Дембеле, 66), Кейн (Льоренте, 79)
"Реал Мадрид": Касилья, Хакими, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Франсуа, 81), Иско (Асенсио, 74), Кроос, Роналду, Бензема (Майораль, 74)
Предупреждения: Дембеле, 89, Рамос, 90+1
"Боруссия" Д - "АПОЭЛ" 1:1
Голы: Геррейро, 29, Поте, 51
"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра, Геррейро (Шмельцер, 72), Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кагава, Гётце, Пулишич, Обамейянг, Филипп (Ярмоленко, 65)
"АПОЭЛ": Перес, Вурос, Карлау, Меркис, Руэда, Мораиш, Захид, Алонефтис, Винисиус, Александру (Шаллаи, 46), Поте (Камарго, 74)
Предупреждения: Карлау, 72
Лига чемпионов
4 тур
"Тоттенхэм" - "Реал Мадрид" 3:1
Голы: Алли, 27, 56, Эриксен, 65, Роналду, 80
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Эриксен, Дайер, Алли, Уинкс (Дембеле, 66), Кейн (Льоренте, 79)
"Реал Мадрид": Касилья, Хакими, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Франсуа, 81), Иско (Асенсио, 74), Кроос, Роналду, Бензема (Майораль, 74)
Предупреждения: Дембеле, 89, Рамос, 90+1
"Боруссия" Д - "АПОЭЛ" 1:1
Голы: Геррейро, 29, Поте, 51
"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра, Геррейро (Шмельцер, 72), Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кагава, Гётце, Пулишич, Обамейянг, Филипп (Ярмоленко, 65)
"АПОЭЛ": Перес, Вурос, Карлау, Меркис, Руэда, Мораиш, Захид, Алонефтис, Винисиус, Александру (Шаллаи, 46), Поте (Камарго, 74)
Предупреждения: Карлау, 72
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