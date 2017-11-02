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"Манчестер Сити" выиграл у "Наполи" со счётом 4:2, "Шахтер" одолел "Фейеноорд"

"Манчестер Сити" победил "Наполи" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира.

Лига чемпионов

4 тур

"Наполи" - "Манчестер Сити" 2:2

Голы: Инсинье, 21, Отаменди, 34, Стоунс, 48, Жоржиньо, 62 (пен.), Агуэро, 69, Стерлинг, 90+2

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам (Маджо, 31), Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо (Уна, 82), Аллан (Рог, 75), Гамшик, Мертенс, Кальехон, Инсинье

"Манчестер Сити": Мораес, Данило, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Брёйне, Гюндоган (Сильва, 71), Стерлинг, Зане (Жезус, 90), Агуэро (Силва, 76)

Предупреждения: Отаменди, 90+1, Кулибали, 90+4, Мертенс, 90+4

"Шахтёр" Д - "Фейеноорд" 3:1

Голы: Йоргенсен, 12, Феррейра, 14, Марлос, 17, 68

"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Хочолава, Степаненко, Марлос, Фред, Бернард (Патрик, 72), Тайсон, Феррейра (Дентиньо, 89)

"Фейеноорд": Джонс, Ниувкоп, Хапс, Юсте, Эль-Ахмади, Тапиа (Дикс, 72), Амрабат, Вильена, Йоргенсен (Ларссон, 80), Бергёйс, Бутьюс

Предупреждения: Хочолава, 36, Бергёйс, 49, Эль-Ахмади, 54
Теги: Манчестер Сити Наполи Шахтер Фейеноорд
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