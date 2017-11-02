Массимо Каррера: я разочарован результатом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Маич ИВ" прокомментировал поражение от "Севильи" в Лиге чемпионов."Я разочарован результатом. "Севилья" - выдающаяся команда, и она затруднила нам игру. В первом тайме мы, видимо, опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме хорошо играли, имели моменты и забили гол. Жаль, что пропустили второй мяч, но всё равно для меня важно выступление ребят.Не было плана отдать инициативу в первом тайме Мы хотели играть в футбол, но начали это делать после первого пропущенного гола", - сказал Каррера.