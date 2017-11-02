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Массимо Каррера: я разочарован результатом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Маич ИВ" прокомментировал поражение от "Севильи" в Лиге чемпионов.

"Я разочарован результатом. "Севилья" - выдающаяся команда, и она затруднила нам игру. В первом тайме мы, видимо, опасались их, оставляли много свободных зон. Во втором тайме хорошо играли, имели моменты и забили гол. Жаль, что пропустили второй мяч, но всё равно для меня важно выступление ребят.

Не было плана отдать инициативу в первом тайме Мы хотели играть в футбол, но начали это делать после первого пропущенного гола", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Севилья
Сегодня, 01:16
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№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 01:18) #
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#каррераверимчтобудем15леттсосать


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Регистрация: 1.09.2011
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