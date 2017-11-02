Денис Глушаков: это поражение не ставит крест на нашем выступлении в Лиге чемпионов

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги матча против "Севильи" (1:2) в рамках группового турнира Лиги чемпионов."Позитив то, что забили один гол. Во втором тайме перестроили игру, стали больше атаковать. Тушевались в первые минуты, играли на выезде, хотели на контратаках поймать соперника. Во втором тайме хорошо атаковали, были моменты. К сожалению, не смогли забить второй гол. Не сказал бы, что было давление. Просто в самом начале отошли назад. Поэтому больше казалось, что, наверное, отдали инициативу. Конечно видели болельщиков на трибунах. Я и сам билеты делал. Кому смог. Знали, что они и дубль поддерживали, не хватало их сегодня. Это поражение не ставит крест на нашем выступлении в Лиге чемпионов. Ещё два матча впереди. Всё в наших ногах и головах, - сказал Глушаков.