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Эвер Банега: дело было не в мести "Спартаку", просто хотели три очка

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега дал оценку матчу со "Спартаком" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Дело было не в мести, просто хотели заработать три очка. Старались все время держать ситуацию под контролем. Больше всего меня порадовал характер, который показала наша команда. Мы не теряли головы и достойно реагировали на происходящее", - передает слова аргентинца официальный сайт УЕФА.
Теги: Банега Севилья
Сегодня, 06:42
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