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Болельщик "Спартака" рассказал, как получил от испанской полиции (фото)

Фанат "Спартака" Сергей рассказал, что пострадал от испанской полиции перед выездным матчем Лиге чемпионов с "Севильей" (1:2).

"Когда нас оттесняли, чтобы команда зашла в автобус, хотя мы были в 20 метрах от него, меня ударили об ворота. Видел только, как прилетела дубинка по голове. Я упал и отключился на минуту. Ребята отпоили меня водой. Мы вызвали скорую, но она не едет. Полиция продолжает провоцировать простых болельщиков, не хулиганов.

Удивлен, что такое отношение. Я никого не трогал, а мне прилетело дубинкой по голове. Даже не смогу опознать того полицейского, но вроде у ребят есть видеозапись", - передает слова фаната "Чемпионат".

Фото - ЗДЕСЬ
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 06:48
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