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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Болельщик "Спартака" рассказал, как получил от испанской полиции (фото)
Фанат "Спартака" Сергей рассказал, что пострадал от испанской полиции перед выездным матчем Лиге чемпионов с "Севильей" (1:2).
"Когда нас оттесняли, чтобы команда зашла в автобус, хотя мы были в 20 метрах от него, меня ударили об ворота. Видел только, как прилетела дубинка по голове. Я упал и отключился на минуту. Ребята отпоили меня водой. Мы вызвали скорую, но она не едет. Полиция продолжает провоцировать простых болельщиков, не хулиганов.
Удивлен, что такое отношение. Я никого не трогал, а мне прилетело дубинкой по голове. Даже не смогу опознать того полицейского, но вроде у ребят есть видеозапись", - передает слова фаната "Чемпионат".
Фото - ЗДЕСЬ
"Когда нас оттесняли, чтобы команда зашла в автобус, хотя мы были в 20 метрах от него, меня ударили об ворота. Видел только, как прилетела дубинка по голове. Я упал и отключился на минуту. Ребята отпоили меня водой. Мы вызвали скорую, но она не едет. Полиция продолжает провоцировать простых болельщиков, не хулиганов.
Удивлен, что такое отношение. Я никого не трогал, а мне прилетело дубинкой по голове. Даже не смогу опознать того полицейского, но вроде у ребят есть видеозапись", - передает слова фаната "Чемпионат".
Фото - ЗДЕСЬ
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