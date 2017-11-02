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Массимо Каррера: сказывается, что у нас в команде не очень высокие игроки

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы после матча Лиге чемпионов с "Севильей" (1:2).

— С чем связана замена Ещенко?

— Ещенко всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Сегодня у него сводило мышцы. Я заменил его только по этой причине.

— Почему приняли решение заменить Пашалича на Попова?

— В тот момент я считал, что это правильный выбор. На поле нужен был футболист, хорошо умеющий действовать между линиями. Попов это умеет.

— Почему не выпустили на замену Рошу?

— Потому что я был вынужден заменить Ещенко.

— Это первое поражение "Спартака" после длительной беспроигрышной серии…

— Конечно, я об этом помню.

— Ожидали ли вы поражения после крупной домашней победы, и как оно повлияет на турнирные перспективы спартаковцев?

— Я знал, что этот матч будет сложным, потому что в "Севилье" собраны квалифицированные футболисты. Сегодня они подтвердили это на поле. Жаль, что мы практически подарили им один тайм. Что касается нашей команды, то впереди еще две игры, и мы будем бороться до конца.

— "Спартак" в последних матчах пропускает после угловых. В чем причина?

— Если бы я знал, нам бы больше не забивали. Мы работаем над решением этой проблемы. Во время игры футболисты подвергаются давлению со всех сторон. Кроме того, сказывается, что у нас в команде не очень высокие игроки, – передает слова Карреры официальный сайт "Спартака".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 07:48
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
состав..павлино-утко- ёж...с миру по нитке..не для команды, а в команду..Пашалич, Петкович, Мельгарехо..да и Комбаров...и на кой?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 07:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сдается мне, если Зе Луиш перейдет в лёгкую атлетику (прыжки в высоту), то и там не затеряется...


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
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