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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: сказывается, что у нас в команде не очень высокие игроки
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы после матча Лиге чемпионов с "Севильей" (1:2).
— С чем связана замена Ещенко?
— Ещенко всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Сегодня у него сводило мышцы. Я заменил его только по этой причине.
— Почему приняли решение заменить Пашалича на Попова?
— В тот момент я считал, что это правильный выбор. На поле нужен был футболист, хорошо умеющий действовать между линиями. Попов это умеет.
— Почему не выпустили на замену Рошу?
— Потому что я был вынужден заменить Ещенко.
— Это первое поражение "Спартака" после длительной беспроигрышной серии…
— Конечно, я об этом помню.
— Ожидали ли вы поражения после крупной домашней победы, и как оно повлияет на турнирные перспективы спартаковцев?
— Я знал, что этот матч будет сложным, потому что в "Севилье" собраны квалифицированные футболисты. Сегодня они подтвердили это на поле. Жаль, что мы практически подарили им один тайм. Что касается нашей команды, то впереди еще две игры, и мы будем бороться до конца.
— "Спартак" в последних матчах пропускает после угловых. В чем причина?
— Если бы я знал, нам бы больше не забивали. Мы работаем над решением этой проблемы. Во время игры футболисты подвергаются давлению со всех сторон. Кроме того, сказывается, что у нас в команде не очень высокие игроки, – передает слова Карреры официальный сайт "Спартака".
— С чем связана замена Ещенко?
— Ещенко всю неделю тренировался по индивидуальной программе. Сегодня у него сводило мышцы. Я заменил его только по этой причине.
— Почему приняли решение заменить Пашалича на Попова?
— В тот момент я считал, что это правильный выбор. На поле нужен был футболист, хорошо умеющий действовать между линиями. Попов это умеет.
— Почему не выпустили на замену Рошу?
— Потому что я был вынужден заменить Ещенко.
— Это первое поражение "Спартака" после длительной беспроигрышной серии…
— Конечно, я об этом помню.
— Ожидали ли вы поражения после крупной домашней победы, и как оно повлияет на турнирные перспективы спартаковцев?
— Я знал, что этот матч будет сложным, потому что в "Севилье" собраны квалифицированные футболисты. Сегодня они подтвердили это на поле. Жаль, что мы практически подарили им один тайм. Что касается нашей команды, то впереди еще две игры, и мы будем бороться до конца.
— "Спартак" в последних матчах пропускает после угловых. В чем причина?
— Если бы я знал, нам бы больше не забивали. Мы работаем над решением этой проблемы. Во время игры футболисты подвергаются давлению со всех сторон. Кроме того, сказывается, что у нас в команде не очень высокие игроки, – передает слова Карреры официальный сайт "Спартака".
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