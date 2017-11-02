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Криштиану Роналду: контракт с "Реалом" продлевать не хочу, все нормально

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал слухи, что может заключить новое улучшенное соглашение с мадридским клубом.

"У меня в "Реале" все отлично. Мой контракт рассчитан на четыре года, но продлевать его не хочу. Все нормально", – передает слова Роналду beIN Sports.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 07:51
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