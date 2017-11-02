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Зинедин Зидан: футболисты "Тоттенхэма" заслужили эту победу

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заслуженным поражение от "Тоттенхэма" (1:3) в матче Лиги чемпионов.

"Сегодня мы проиграли, из-за чего мы несчастливы. Для нас это не самый лучший день, но мы должны принять это. Когда вы проигрываете вы должны принять и идти с высоко поднятой головой. Это футбол, у нас еще есть время, чтобы реабилитироваться.

Это тяжелое поражение, но в то же время заслуженное. Любая команда может одержать победу в Лиге чемпионов, и "Тоттенхэм" в том числе", - приводит слова Зидана сайт УЕФА.
Теги: Зидан Реал Тоттенхэм
Сегодня, 07:58
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