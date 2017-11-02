Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: не понимаю, зачем игроки "Севильи" симулируют. Мужчину это не красит

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Севильи" (1:2) в матче Лиги чемпионов высказал мнение о поведении игроков соперника.

– Ощущали ли вы поддержку болельщиков, которые смогли прорваться на стадион, и тех, кто остался за пределами?

– Они были на матче, русские никогда не пропадут. Они всегда проберутся, куда им надо. Я видел наших болельщиков, да некоторым и сам билеты "делал" через знакомых, которые раньше играли в "Севилье". Кому смог помочь с билетами – помог. Мы знали, что болельщики приедут, мы знали, что они с нами, знали, что они дубль поддерживали. Благодарность им за это. Не хватало их, конечно.

– Бесила ли вас симуляция испанцев?

– Я вообще не понимаю, зачем футболисты это делают. Мужчину это не красит.

Матч ТВ
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 08:38
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Денис твой постоянный понос в инстаграмме про Зенит и про голубые цвета тоже не красит тебя как мужика,поэтому прежде чем хаять кого то -начни с себя
Регистрация: 26.09.2006
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нормального мужчину это не красит, а у них однополые браки, поди разберись, где там из них кто?
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так спроси у Самедова...


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 10:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
у ишпанцев это в крови
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В современном футболе это норма.ниче не поделаешь..
Регистрация: 29.05.2017
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Думаю, не стоит махать кулаками после драки...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: KOZbIPb
Симулируют все и игроки Спартака и Денис Глушаков, конечно когда это делают игроки соперника больше раздражает

Ты, когда что то пишешь, о чём думаешь? Ты в этот момент срать хочешь? Или просто дебил от природы? Какая же мерзость эти заливные бакланы. Ни интеллекта, ни воспитания, ни знания предмета...... Вы сами то себя людьми считаете? Вот ты персонально считаешь себя человеком разумным? Или просто человеком хотя бы...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:18) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Охренели!? Глушак симулирует?!
Хотя.. Что взять с газоущербных...
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:55) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Симулируют все и игроки Спартака и Денис Глушаков, конечно когда это делают игроки соперника больше раздражает
Регистрация: 22.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.