Денис Глушаков: не понимаю, зачем игроки "Севильи" симулируют. Мужчину это не красит

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Севильи" (1:2) в матче Лиги чемпионов высказал мнение о поведении игроков соперника.– Они были на матче, русские никогда не пропадут. Они всегда проберутся, куда им надо. Я видел наших болельщиков, да некоторым и сам билеты "делал" через знакомых, которые раньше играли в "Севилье". Кому смог помочь с билетами – помог. Мы знали, что болельщики приедут, мы знали, что они с нами, знали, что они дубль поддерживали. Благодарность им за это. Не хватало их, конечно.– Я вообще не понимаю, зачем футболисты это делают. Мужчину это не красит.