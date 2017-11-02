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Андрей Ещенко: мы не боялись "Севилью", сказались наши индивидуальные ошибки

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал поражение от "Севильи" (1:2) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

"Мы никого не испугались. Установка была выдержать их натиск в первые минут 10. Все было: и борьба, и желание. Может, им удавалось лучше держать мяч.

Сказывались наши индивидуальные ошибки. Но в итоге смогли отодвинуть игру от своих ворот. Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше", - передает слова Ещенко "Sportbox".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 08:42
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:44) #
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мандраж был до первого гола, потом более-менее раскрепостились


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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