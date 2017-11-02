Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Бубнов: "Севилья" выстояла, "Спартаку" не хватило сил и времени

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гостевое поражение "Спартака" от "Севильи" (1:2) в четвёртом туре Лиги чемпионов.

"Красно-белых устраивала и ничья, поэтому они решили прежде всего сделать ставку на надёжную оборону и контратаки. Но "Севилья" к этому хорошо подготовилась, о чём на предматчевой пресс-конференции говорил её главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить "Спартак" мяча, без которого он становится неопасным.

Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать. Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Всё-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.

Было заметно, что "Спартаку" немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола "Севилья" ослабила хватку и отошла к своим воротам.

Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у "Спартака" уже почти не было", - приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 08:47
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: spiri (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Соглашусь с Викторовичем,2-2 было бы самое то.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:55) #
  • -2
  •  (2)

Спарта все равно молодец. Я считаю ,что таким составом мы отыграли досиойно на выезде.
Регистрация: 27.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.