Александр Бубнов: "Севилья" выстояла, "Спартаку" не хватило сил и времени

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
07:54
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (3)
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (3)
02:10
Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей» (8)
Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей» (8)
00:07
Сергей Жуков: если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине (8)
Сергей Жуков: если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине (8)
Вчера, 23:50
Андрей Созин: недобор очков "Зенитом" - не случайность, и дело не в Луческу или Манчини (4)
Андрей Созин: недобор очков "Зенитом" - не случайность, и дело не в Луческу или Манчини (4)
Вчера, 23:27
Никита Симонян примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
Никита Симонян примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
Вчера, 23:09
Marca: спортивный директор "Барселоны" следил за игрой Головина в матче с "Базелем" (4)
Marca: спортивный директор "Барселоны" следил за игрой Головина в матче с "Базелем" (4)
Вчера, 22:18
"Наполи" - "Манчестер Сити": стартовые составы
"Наполи" - "Манчестер Сити": стартовые составы
Вчера, 22:07
"Спартак": уже на стадионе! Горячий прием (видео) (3)
"Спартак": уже на стадионе! Горячий прием (видео) (3)
Вчера, 22:01
Далер Кузяев получил травму плеча (2)
Далер Кузяев получил травму плеча (2)
Вчера, 21:59
"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако" (1)
"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако" (1)
Александр Бубнов: "Севилья" выстояла, "Спартаку" не хватило сил и времени
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гостевое поражение "Спартака" от "Севильи" (1:2) в четвёртом туре Лиги чемпионов.
"Красно-белых устраивала и ничья, поэтому они решили прежде всего сделать ставку на надёжную оборону и контратаки. Но "Севилья" к этому хорошо подготовилась, о чём на предматчевой пресс-конференции говорил её главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить "Спартак" мяча, без которого он становится неопасным.
Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать. Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Всё-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.
Было заметно, что "Спартаку" немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола "Севилья" ослабила хватку и отошла к своим воротам.
Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у "Спартака" уже почти не было", - приводит слова Бубнова Sportbox.
"Красно-белых устраивала и ничья, поэтому они решили прежде всего сделать ставку на надёжную оборону и контратаки. Но "Севилья" к этому хорошо подготовилась, о чём на предматчевой пресс-конференции говорил её главный тренер. Хозяевам необходимо было лишить "Спартак" мяча, без которого он становится неопасным.
Добиться этого удалось с помощью высочайшего прессинга на всех участках поля, особенно при потере инициативы. В итоге ни одна контратака гостей не достигла цели – их успевали накрывать. Из-за прессинга испанцев у столичного клуба и был высокий брак, а ошибки в безобидных ситуациях можно объяснить чрезмерным волнением. Всё-таки опыта выступлений на таком уровне у команды практически нет.
Было заметно, что "Спартаку" немного не хватает свежести. Игрокам не удавалось выйти из-под прессинга, а также организовать свой. В таком ключе команды и играли почти весь матч, а после второго гола "Севилья" ослабила хватку и отошла к своим воротам.
Это дало возможность москвичам встрепенуться и начать проводить свои атаки. Одна из них завершилась взятием ворот, но на большее банально не хватило времени. В каком-то смысле хозяева выстояли, хотя в конце сил у "Спартака" уже почти не было", - приводит слова Бубнова Sportbox.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.