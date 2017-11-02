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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: "Локомотив" заслуженно возглавляет турнирную таблицу
Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал первое место "Локомотива" после 15-ти туров РФПЛ.
"Как мне кажется, "Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга. Это хорошо мотивированная команда с сильной средней линией, в ее игре все продумано, грамотно выстроено тактически.
Но вся конкуренция впереди, ни одна команда не может пройти такой турнир без сбоев"."В том, что нас ждет жесткая конкуренция, я абсолютно уверен. ЦСКА отлично сыграл с "Базелем", надеюсь, еще проявит себя и "Спартак". А еще есть "Краснодар", неплохо выглядит "Урал". Чемпионат получается интересным.
Приятно наблюдать за Алексеем и Антоном Миранчуками из "Локомотива". Нравится, как играет в "Зените" Далер Кузяев, неравнодушный парень, выкладывается на поле. В ЦСКА ровно играют Виктор Васин, Александр Головин, сейчас еще и Алан Дзагоев вернулся в строй. В "Спартаке" - Георгий Джикия", - цитирует Мутко ТАСС.
"Как мне кажется, "Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу после первого круга. Это хорошо мотивированная команда с сильной средней линией, в ее игре все продумано, грамотно выстроено тактически.
Но вся конкуренция впереди, ни одна команда не может пройти такой турнир без сбоев"."В том, что нас ждет жесткая конкуренция, я абсолютно уверен. ЦСКА отлично сыграл с "Базелем", надеюсь, еще проявит себя и "Спартак". А еще есть "Краснодар", неплохо выглядит "Урал". Чемпионат получается интересным.
Приятно наблюдать за Алексеем и Антоном Миранчуками из "Локомотива". Нравится, как играет в "Зените" Далер Кузяев, неравнодушный парень, выкладывается на поле. В ЦСКА ровно играют Виктор Васин, Александр Головин, сейчас еще и Алан Дзагоев вернулся в строй. В "Спартаке" - Георгий Джикия", - цитирует Мутко ТАСС.
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