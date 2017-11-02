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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" интересуется игроком "Шерифа" Бадибангой
Полузащитник тираспольского "Шерифа" Зигей Бадибанга попал в сферу интересов московского "Динамо", передает "Советский спорт".
Сообщается, что представители клуба будут присутствовать на игре Лиги Европы между "Локомотивом" и "Шерифом". В первой игре между этими командами именно Бадибанга сравнял счет в матче.
Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому полузащитнику со стороны "Ростова" и "Уфы".
Сообщается, что представители клуба будут присутствовать на игре Лиги Европы между "Локомотивом" и "Шерифом". В первой игре между этими командами именно Бадибанга сравнял счет в матче.
Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому полузащитнику со стороны "Ростова" и "Уфы".
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