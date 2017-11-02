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"Динамо" интересуется игроком "Шерифа" Бадибангой

Полузащитник тираспольского "Шерифа" Зигей Бадибанга попал в сферу интересов московского "Динамо", передает "Советский спорт".

Сообщается, что представители клуба будут присутствовать на игре Лиги Европы между "Локомотивом" и "Шерифом". В первой игре между этими командами именно Бадибанга сравнял счет в матче.

Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому полузащитнику со стороны "Ростова" и "Уфы".
Теги: Динамо Шериф Трансферы
Сегодня, 10:31
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:02) #
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непонятно,усиление это или освоение денег?
Регистрация: 26.01.2017
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