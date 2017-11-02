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СМИ: Лионель Месси сыграет в "Лужниках", но в Краснодаре его не будет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграет только в одном из двух ноябрьских товарищеских матчей "альбиселесте", информирует Vanguardngr.com.

Сообщается, что форвард "Барселоны" сыграет со сборной России в "Лужниках" 11 ноября, тогда как в Краснодаре против команды Нигерии его на поле не будет.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли решил не использовать Лионеля Месси 14 ноября.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 10:49
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