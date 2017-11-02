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Билеты на матч сборных России и Испании стоят от 600 рублей

Стартовала продажа билетов на игру между сборными России и Испании, передает официальный сайт РФС. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Минимальная стоимость билета на игру сборных России и Испании составляет 600 рублей. На центральную трибуну болельщики могут приобрести билеты по цене 2,5 тысячи рублей.
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:54
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
а где их продают то?
Регистрация: 17.05.2013
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